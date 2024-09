Am Bodensee läuft nachts ein Großeinsatz der Polizei. Es wird nach einem Mann gesucht. Die Polizei kommt ihm auf die Spur.

mmf/dpa 13.09.2024 - 15:07 Uhr

Die Polizei fahndet in der Nacht mit einem Großaufgebot in Konstanz nach einem möglicherweise bewaffneten Mann und fasst ihn schließlich nach wenigen Stunden. Der 18-Jährige befand sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde am Morgen in die Psychiatrie eingeliefert.