Das gefällt den vielen jungen Männern in den Gießener Hessenhallen: Mit roten Harren und brauner Strickjacke über dem grünen Kleid steht Julia Gehrckens am Rednerpult: „Wir lassen uns unsere naturgegebene Identität nicht durch geisteskranke und bösartige Ideologien von Wokeness und Feminismus nehmen“, sagt sie. Beisitzerin im Bundesvorstand der neuen AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ will die junge Frau werden, und „rechte Politik für Frauen zugänglich machen“. Dafür zieht sie alle Register: „Nur millionenfache Remigration schützt unsere Frauen und Kinder“, ruft sie am Ende ihrer Rede. Da johlt der ganze Saal.

Als typische feminationalistische Diskursstrategie ordnet die Tübinger Wissenschaftlerin Sabine Volk die Rede ein. Dabei wird Sexismus ethnisiert: Weiße Frauen als Opfer, Ausländer als Täter. Das gefalle vor allem den rechten Männern, die beim Gründungskongress der Generation Deutschland klar in der Überzahl gewesen seien. Gehrckens, die sich auch deshalb in der folgenden Kampfabstimmung klar durchsetzt und später in den rechten sozialen Netzwerken als „Wiedererstehung der treudeutsche Frau“ gefeiert wird, kommt aus Baden-Württemberg. Bis vor kurzem führte sie den AfD-Ortsverband Filder. Inzwischen ist sie allerdings nach Niedersachsen abgewandert. Und so ist ihre Wahl am vergangenen Wochenende in den Bundesvorstand der neuen AfD-Jugend auch eine Niederlage für die baden-württembergische Landespartei.

Drohung aus der Südwestpartei?

Der Landesvorstand hatte den Schüler Mio Trautner nominiert. In Anzug und Krawatte stand der 17-Jährige auf dem Podium und forderte Abschiebeflüge, „dass die Startbahnen glühen“. Dennoch fiel er durch. Im 15-köpfigen Bundesvorstand ist Baden-Württemberg nun das einzige Flächenland, das dort nicht vertreten ist.

Mio Trautner ist der offizielle Kandidat aus Baden-Württemberg gewesen. Foto: privat

Dabei soll die baden-württembergische Parteispitze beim Gründungskongress mächtig Druck für ihren Kandidaten gemacht haben, der schon als 14-Jähriger in die AfD eingetreten ist. Co-Landeschef Markus Frohnmaier habe das „ganz schwere Geschütz ausgepackt“, schreibt der meist gut informierte rechte Influencer Denis Deppe auf Facebook. „Nach übereinstimmenden Berichten“ habe Frohnmaiers Büroleiter Krzysztof Walczak unverhohlen damit gedroht, bei einer Nichtwahl Trautners keinen Landesverband der neuen Jugendorganisation in Baden-Württemberg zu gründen.

Frohnmaier zieht seine Zitate zurück

Frohnmaier äußert sich dazu im Gespräch mit dieser Redaktion ausführlich, versagt dann aber die Freigabe der Zitate. Er sei gar nicht in Gießen gewesen. Sein Co-Vorsitzender Emil Sänze weist Deppes Darstellung zurück. „Da ist nichts dran. Wenn so etwas passiert wäre, hätte ich eingegriffen.“ Allerdings gibt er zu, dass Gehrckens nicht seine Wunschkandidatin gewesen sei. Schließlich sei sie schon Mitglied im Landesvorstand der Vorgängerorganisation „Junge Alternative“ gewesen und habe immer wieder an Spaltungen mitgewirkt.

Natürlich werde man die Neugründung angehen, versichert Sänze. Eilig hat man es aber offenbar nicht. Zunächst sei die Landtagswahl zu bestehen, bei der Frohnmaier als „Spitzenkandidat“ fungiert. Während andere Parteien für den Straßenwahlkampf auf den engagierten Einsatz ihrer Jugendorganisationen zählen, glaubt die AfD-Spitze, es auch so zu schaffen. Nicht vor dem Sommer werde man mit der Generation-BW an den Start gehen, sagt Sänze. In zwei Jahren wolle man dann auch wieder in den Bundesvorstand einziehen. In Gießen hätten sich die ostdeutschen Landesverbände mit den Niedersachsen zusammengeschlossen und dadurch den Kongress dominiert. „Das wird künftig Konsequenzen haben.“

Junge Alternative löst sich im März auf

In Baden-Württemberg hatte sich die als eigenständiger Verein firmierende und vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingeordnete JA im März offiziell aufgelöst. Zahlreiche Aktivisten, die dem Lager des ehemaligen Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel zugeordnet werden, kehrten damals der Partei den Rücken. Spaniel war in einem innerparteilichen Machtkampf gegen Frohnmaier und Sänze unterlegen und trat aus. Auch wegen des damaligen Aderlasses könnte der Aufbau der neuen Partei-Jugend im Südwesten etwas länger dauern.