Eigentlich vertraulich - doch der Verfassungsschutz Brandenburg legt seine Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch offen. Was bedeutet die neue Bewertung?
14.08.2025 - 16:30 Uhr
Potsdam - Der Verfassungsschutz in Brandenburg wirft der AfD eine Radikalisierung vor und stuft sie als vierten Landesverband in Deutschland als gesichert rechtsextremistisch ein. Ihr politischer Kurs sei gegen die Menschenwürde, die Demokratie und den Rechtsstaat gerichtet - daran hat Innenminister René Wilke (parteilos) in Potsdam keinen Zweifel. Die in einem Gutachten gesammelten Erkenntnisse des Verfassungsschutzes hat er nun öffentlich gemacht. Zuvor war die AfD in Brandenburg noch als Verdachtsfall eingestuft worden.