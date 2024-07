Nach Erlass eines Haftbefehls hat Russland die im Exil lebende Witwe des in Haft verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny auf seine Schwarze Liste von „Terroristen und Extremisten“ gesetzt.

red/AFP 11.07.2024 - 15:48 Uhr

Zwei Tage nach Erlass eines Haftbefehls hat Russland die im Exil lebende Witwe des in Haft verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny auf seine Schwarze Liste von „Terroristen und Extremisten“ gesetzt. Der Name von Julia Nawalnaja erschien am Donnerstag auf einer entsprechenden Liste der Finanzaufsichtsbehörde Rosfinmonitoring im Internet.