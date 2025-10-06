Zuletzt wurde spekuliert, ob der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born doch wieder zur Landtagswahl antritt. Jetzt schafft er Klarheit.
Der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born erteilt Spekulationen um seine Kandidatur für die Landtagswahl 2026 eine Absage. „Mein Wort gilt: dem nächsten Landtag gehöre ich nicht an“, teilte Born mit. Damit bekräftigt er seine Worte aus einem Interview mit unserer Zeitung. „Nach der Landtagswahl beende ich meine politische Karriere“, hatte er Ende Juli gesagt.