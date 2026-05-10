Das deutsche Tischtennis-Team der Frauen hat eine starke WM gespielt. Nach dem Halbfinale gegen Japan fehlen nur die Krönung - und das angekündigte Bad.
10.05.2026 - 12:45 Uhr
London - Auf den Sprung in die Themse verzichteten die deutschen Tischtennis-Spielerinnen dann doch. Genau das hatten sie eigentlich angekündigt für den Fall eines Medaillen-Gewinns bei der Team-Weltmeisterschaft in London. Im Erfolgsfall gemeinsam baden zu gehen: Diesen Brauch hatten Sabine Winter und Co. im vergangenen Jahr nach ihrem EM-Triumph an der kroatischen Adriaküste eingeführt.