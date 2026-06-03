Dauer-Blaulicht in Hamburg: Am anderen Ende von Deutschland strahlen die Streifenwagen in neuer Beleuchtung. Warum Baden-Württembergs Polizei lieber auf gelbe Folienbeklebung setzt.
03.06.2026 - 07:27 Uhr
Blaulicht an, auch ohne Einsatz: Die Polizei in Hamburg setzt als erste Polizei deutschlandweit auf ein Dauer-Blaulicht an ihren Streifenwagen. Die Ordnungshüter im Südwesten sehen für die Anschaffung eines sogenannten „Polizeilichen Präsenzlichts“ derzeit allerdings keinen Bedarf. „Die Einführung der "Police Cruise Lights" ist daher bislang nicht geplant“, betonte ein Sprecher des Innenministeriums auf Nachfrage. Die Polizei werde das Thema und aber weiter genau beobachten.