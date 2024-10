Ein Unwetter im Juni hat den Zugverkehr ausgebremst. Eigentlich sollten die S-Bahnen der Linie 4 heuer nicht mehr fahren. Jetzt ist der Re-Start aber wohl am 15. Dezember.

Karin Götz 23.10.2024 - 11:17 Uhr

Im Juli sah es noch so aus, als könnten auf der kleinen Murrbahn zwischen Marbach und Backnang in diesem Jahr überhaupt keine S-Bahnen mehr fahren. Bei dem schweren Unwetter am 26. Juni wurden die Gleisanlagen auf einer Länge von etwa zehn Kilometern durch mehrere Erdrutsche und Murgänge zum Teil erheblich zerstört. Besonders betroffen waren die Bereiche des Bahnhofs in Kirchberg. Dort sind die Gleise verschüttet und an mindestens zwei Stellen auch unterspült worden. Pendler sind seitdem auf der Strecke auf Ersatzbusse angewiesen.