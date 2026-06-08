Dänemarks Rekordnationalspieler Christian Eriksen hat erneut einen Zusammenbruch auf dem Fußballfeld erlitten. Das weckt Erinnerungen an seinen Herzstillstand bei der EM 2021.
08.06.2026 - 07:43 Uhr
Dänemarks Christian Eriksen ist erneut während eines Länderspiels auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Obwohl der dänische Fußball-Verband DBU zeitnah eine Entwarnung gab („Christian geht es gut“), dachten Spieler und Zuschauer sofort an den Herzstillstand und die Wiederbelebung Eriksens während eines EM-Spiels 2021 in Kopenhagen. „Das weckt Erinnerungen“, sagte Dänemarks Kapitän Pierre Emile Höjbjerg dem Fernsehsender TV2. „Angesichts dessen ist es gut ausgegangen.“