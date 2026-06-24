Nach Hitler- und Gewaltaussagen Niels Foitzik will Mandat im Gemeinderat niederlegen
In Videos hat sich der frühere AfD-Stadtrat verherrlichend über die NS-Zeit und Gewalt gegenüber Frauen geäußert. Sein Austritt könnte wirre Folgen haben.
In Videos hat sich der frühere AfD-Stadtrat verherrlichend über die NS-Zeit und Gewalt gegenüber Frauen geäußert. Sein Austritt könnte wirre Folgen haben.
Nachdem die Stuttgarter AfD ihn aus der Fraktion ausgeschlossen hat, will Niels Foitzik nun offenbar sein Mandat im Gemeinderat vollständig niederlegen. Das bestätigen sowohl die Stuttgarter Stadtverwaltung als auch Michael Mayer, Sprecher der AfD im Gemeinderat. Allerdings ist noch nicht alles in trockenen Tüchern.