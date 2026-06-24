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  4. Niels Foitzik will Mandat im Gemeinderat niederlegen

Nach Hitler- und Gewaltaussagen Niels Foitzik will Mandat im Gemeinderat niederlegen

Nach Hitler- und Gewaltaussagen: Niels Foitzik will Mandat im Gemeinderat niederlegen
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Vor zwei Jahren hat sich der Gemeinderat in Stuttgart konstituiert. Damals wurde auch Niels Foitzik für die AfD gewählt. Foto: Imago

In Videos hat sich der frühere AfD-Stadtrat verherrlichend über die NS-Zeit und Gewalt gegenüber Frauen geäußert. Sein Austritt könnte wirre Folgen haben.

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Nachdem die Stuttgarter AfD ihn aus der Fraktion ausgeschlossen hat, will Niels Foitzik nun offenbar sein Mandat im Gemeinderat vollständig niederlegen. Das bestätigen sowohl die Stuttgarter Stadtverwaltung als auch Michael Mayer, Sprecher der AfD im Gemeinderat. Allerdings ist noch nicht alles in trockenen Tüchern.

 

Laut einem Sprecher der Stadt liegt eine Erklärung von Foitzik vor, „allerdings noch nicht in der vorgeschriebenen Form“. Man gehe aber davon aus, „dass dies umgehend nachgeholt wird“. Da der Gemeinderat sein Ausscheiden beschließen sowie feststellen müsse, dass für das Ausscheiden ein wichtiger Grund vorliege, könnte die Gemeinderatssitzung am 16. Juli entscheidend sein.

Foitzik hatte eine konkrete sexuelle Gewaltfantasie geäußert

Zur Erinnerung: Niels Foitzik, damals noch Stadtrat der AfD, hatte im Dezember 2025 und Januar 2026 mehrere – mittlerweile gelöschte – Livestreams auf der Plattform Tiktok geteilt. Darin ging es unter anderem um den Nationalsozialismus, der laut Foitzik „wunderschön“ gewesen sei, unter Adolf Hitler sei jeder „willkommen und wertgeschätzt“ gewesen. Neben den verherrlichenden Aussagen über den Nationalsozialismus äußerte er eine sexuelle Gewaltfantasie über eine Stuttgarter AfD-Kollegin. Er wolle ihren Kopf zusammenpressen und sie zum Oralsex bringen. Weil sie aber Zähne habe, sei die Lösung, ihr diese davor auszuschlagen. Die Videos sind öffentlich nicht mehr auffindbar, liegen der Redaktion jedoch vor. Niels Foitzik äußerte sich auf eine Anfrage unserer Zeitung nicht.

Seine Fraktion erklärte, die Videos seien „im Zustand einer akuten Manie veröffentlicht“ worden. Unmittelbar nachdem sie davon Kenntnis erlangte, habe man Foitzik dazu aufgefordert, „die Inhalte vollständig zu entfernen und unverzüglich fachärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen“, so der AfD-Fraktionsvorsitzende Michael Mayer. Dies sei „zeitnah“ erfolgt. „Nach seiner Auskunft befindet er sich seither in kontinuierlicher fachärztlicher Behandlung.“ Betroffene fühlen sich in manischen Episoden besonders euphorisch und leistungsfähig. Sie verhalten sich impulsiv und gereizt, verlieren teilweise soziale Hemmungen und neigen eher dazu, sich selbst zu überschätzen.

Nachrücker könnte jemand sein, der gar nicht mehr bei der AfD ist

Mitte Mai hatte die AfD-Fraktion einstimmig beschlossen, ihn aus der Fraktion auszuschließen. Seitdem war er als Einzelstadtrat im Gemeinderat. Parallel läuft seit längerer Zeit ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Mitte Januar wurden ihm mit sofortiger Wirkung die Mitgliederrechte entzogen, gab der Landesvorstand der AfD bekannt.

Michael Mayer führt die AfD im Stuttgarter Gemeinderat an. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Wenn Foitzik sein Mandat niederlegt, wird für ihn voraussichtlich Marcus Ottersberg nachrücken. Zwar ist dieser inzwischen der sogenannten Werteunion beigetreten, doch dies ist laut Stadtverwaltung unerheblich, da er bei der Kommunalwahl 2024 der erste Ersatzkandidat der Wahlliste der AfD war. „Er bleibt Ersatzperson der AfD-Wahlliste“, erklärt der Stadtsprecher. Wahllisten seien unveränderlich.

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Sein Parteiaustritt aus der AfD würde Ottersberg „lediglich die reine freiwillige Möglichkeit eröffnen, das Mandat abzulehnen“. Gegenüber der Stadtverwaltung habe er aber bereits verlautbart, dass er für ein Nachrücken in den Gemeinderat zur Verfügung stehe, sagt der Sprecher. Es bleibe jedoch abzuwarten, ob sich der Nachrücker dann zu einer bestehenden Fraktion oder Gruppierung zuordne oder Einzelstadtrat werde.

Marcus Ottersberg, ehemals stellvertretender AfD-Bezirksbeirat in Möhringen, erlangte eine gewisse Berühmtheit, weil er im April 2024 mit knapp 2 Promille Alkohol im Blut Auto fuhr. Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr verhängte das Amtsgericht Göppingen einen Strafbefehl von 4.500 Euro.

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