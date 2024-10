Nach dem Bundesligaspiel am Sonntagabend werden mehrere Fans des VfB Stuttgart im Bereich Degerloch von Vermummten ihrer Schals beraubt. Nicht nur der Ort deutet auf Anhänger der Stuttgarter Kickers hin.

Jürgen Bock 08.10.2024 - 14:57 Uhr

Dass es zwischen rivalisierenden Fußballfans mal kracht, ist nichts Außergewöhnliches. Auch der Raub von gegnerischen Fanschals gehört mittlerweile zum traurigen Alltag. Allerdings geschieht so etwas meist im Umfeld des Stadions oder wenn sich zufällig die Wege der Anhänger kreuzen, etwa an Bahnhöfen oder auf Autobahnparkplätzen. Was sich am Sonntagabend in Stuttgart abgespielt hat, stellt allerdings auch die Polizei vor Rätsel.