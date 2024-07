Die Auswirkungen des Doppelstreiks in Hollywood aus dem vergangenen Jahr sind in der Branche nach wie vor zu spüren. Für die nun verkündeten Emmy-Nominierungen gab es weniger Bewerber.

red/dpa 17.07.2024 - 19:06 Uhr

- Die Literaturverfilmung „Shogun“ und die Kochserie „The Bear: King of the Kitchen“ gehen bei den diesjährigen Emmy-Nominierungen mit den meisten Chancen ins Rennen. Die im Japan des 17. Jahrhunderts angesiedelte Dramaserie „Shogun“ führt mit 25 Nominierungen die Liste der Kandidaten an, wie die Schauspieler Tony Hale („Veep“) und Sheryl Lee Ralph („Abbott Elementary“) per Live-Video verkündeten. „The Bear“ bekam 23 Nominierungen. Schon bei der vergangenen Emmy-Verleihung im Januar hatte „The Bear“ mit dem Hauptdarsteller Jeremy Allen White zahlreiche Preise abgeräumt.