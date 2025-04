In Gerlingen verwechselt ein 82-Jähriger wohl die Pedale, rast mit seinem Land Rover gegen ein Garagentor und verletzt sich dabei schwer. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art in den vergangenen Tagen.

Sophia Herzog 17.04.2025 - 11:20 Uhr

Bei einem Unfall in Gerlingen am Mittwochvormittag hat ein Senior laut Polizeibericht Gas- und Bremspedal verwechselt und sich dadurch schwer verletzt. Gegen 10.50 Uhr soll der 82-Jährige im Sperberweg unterwegs gewesen sein. An der Einmündung zum Falkenweg beschleunigte der Senior mit seinem Land Rover plötzlich stark und raste auf eine Garagenwand zu.