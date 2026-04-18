Einen Tag nach der Waffenruhe zwischen Libanon und Israel wurde ein französischer Blauhelmsoldat getötet. Präsident Macron macht die Hisbollah für den Angriff verantwortlich.

red/AFP 18.04.2026 - 14:32 Uhr

Einen Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel ist ein französischer Blauhelmsoldat bei einem Angriff im Süden des Libanon getötet worden. Drei weitere französische Blauhelmsoldaten seien bei dem Angriff am Samstag verletzt worden, teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Onlinedienst X mit. Laut Präsident Macron deutet alles darauf hin, dass die pro-iranische Hisbollah "für diesen Angriff verantwortlich ist".