Das insolvente Unternehmen Hanselmann & Cie. Technologies in Oppenweiler hat einen neuen Besitzer. Nicht alle der 140 Mitarbeitenden werden übernommen.

Chris Lederer 07.02.2025 - 10:47 Uhr

Der Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Sebastian Krapohl von der Kanzlei Görg hat einen Käufer für die insolvente Hanselmann & Cie. Technologies gefunden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 hat die Rupp Solutions GmbH in Eppingen das Unternehmen übernommen, der Vertrag wurde am Mittwoch unterzeichnet. Der Standort in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) bleibt erhalten, 100 Arbeitsplätze seien gesichert, teilt der neue Eigentümer mit.