Ein palästinensischer Vater hat nach Klinikangaben bei einem Angriff im Gazastreifen seine nur wenige Tage alten Zwillinge sowie Ehefrau und Schwiegermutter verloren. Ein Sprecher des Al-Aksa-Krankenhauses bestätigte, am frühen Dienstag seien die Leichen einer jungen Frau, zweier Säuglinge und einer älteren Frau in die Klinik gebracht worden. Ihr Haus in Deir al-Balah sei von einer israelischen Granate getroffen worden. Die israelische Armee teilte mit, der Vorfall sei dem Militär gegenwärtig nicht bekannt.

Der Vater Mohammed Abu al-Kumsan sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Zwillinge seien am Samstag zur Welt gekommen. Er habe am Dienstag das Haus verlassen, um Geburtsurkunden für die Kinder ausstellen zu lassen. Ein Verwandter habe ihn dann angerufen und darüber informiert, dass seine Frau, Kinder und Schwiegermutter in seiner Abwesenheit bei einem Bombardement getötet worden seien.

„Warum haben sie das Haus angegriffen, wenn sie wussten, dass wir Zivilisten sind?“ Seine Frau sei Ärztin gewesen, er selbst habe vor seiner Rückkehr in den Gazastreifen in den Vereinigten Arabischen Emiraten gearbeitet. „Sie haben mir alles genommen - mein Haus, meine Familie, meine Frau und meine beiden Kinder“, sagte der verzweifelte Mann. „Wie soll ich jetzt weiterleben?“

Israel wegen hoher Zahl ziviler Opfer zunehmend in der Kritik

In der Stellungnahme des Militärs hieß es: „Die israelische Armee kämpft nach dem Massaker am 7. Oktober gegen die mörderische Terrororganisation Hamas in Gaza.“ Anders als die Hamas ziele die israelische Armee nur auf militärische Ziele ab und setze „verschiedene Mittel ein, um Schaden an Zivilisten zu verringern“.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wurden seit Kriegsbeginn am 7. Oktober fast 40.000 Menschen in dem Küstenstreifen getötet und mehr als 92.000 verletzt. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker mit mehr als 1200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen Lage im Gazastreifen steht Israel international immer stärker in der Kritik.