Nach „Jugendsünde“ CDU stellt sich hinter Susanne Wetterich
Großer Rückhalt für Frauenunions-Chefin Wetterich: Nur zwei Parteifreunde wollten ihr Engagement in jungen Jahren untersuchen lassen. Der Antrag wurde klar abgelehnt.
Die Stuttgarter CDU hat sich nahezu geschlossen hinter die Landesvorsitzende der Frauen-Union, Susanne Wetterich (69), gestellt. Mit nur zwei Gegenstimmen wurde bei der Kreismitgliederversammlung ein Antrag abgelehnt, Wetterichs Jahrzehnte zurückliegendes Engagement für eine maoistische Hochschulgruppe zu untersuchen. Wie ein Parteisprecher mitteilte, erfolgte dies „ohne große Diskussion“.