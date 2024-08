Nach dem erfolgreichen Vorgehen gegen ein Verbot des rechtsextremistischen Magazins soll die Publikation schnellstmöglich wieder erscheinen.

red/AFP 15.08.2024 - 12:47 Uhr

Die Macher des rechtsextremistischen „Compact“-Magazins wollen die Publikation nach ihrem erfolgreichen Vorgehen gegen eine Verbotsverfügung schnell wieder auf den Markt bringen. Die August-Ausgabe sei vor dem Verbot in Druck gegangen und sei fertig produziert, sagte Chefredakteur Jürgen Elsässer am Donnerstag in Berlin. Die Hefte würden „in Kürze ausgeliefert“. Wegen der erhöhten Aufmerksamkeit durch das Verbots- und das Gerichtsverfahren müsse der Verlag „möglicherweise nachdrucken“.