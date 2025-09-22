Die Saisoneröffnung der New Yorker Metropolitan Oper ist jedes Jahr ein gesellschaftliches Großereignis. Diesmal aber wurde sie überschattet vom Streit um freie Meinungsäußerung in den USA.

New York - Die Debatte um freie Meinungsäußerung in den USA hat auch die diesjährige Saisoneröffnung der renommierten New Yorker Metropolitan Oper erreicht. "An der Met sind wir stolz darauf, für die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks zu stehen", sagte Operndirektor Peter Gelb, der überraschend vor Beginn der ersten Premiere der Spielzeit auf die Bühne trat - und bekam dafür von den Zuschauern im voll besetzten Opernhaus minutenlangen Applaus.