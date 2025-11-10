Nach knapp drei Wochen Haft ist der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wieder auf freiem Fuß. Das Pariser Berufungsgericht ordnete am Montag die Entlassung unter Auflagen an.
Nach knapp drei Wochen Haft ist Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wieder auf freiem Fuß. Das Pariser Berufungsgericht ordnete am Montag die Haftentlassung des 70-Jährigen unter Auflagen an. Es verbot ihm insbesondere, Justizminister Gerald Darmanin zu kontaktieren und das Land zu verlassen. Eine elektronische Fußfessel oder Hausarrest verfügten sie nicht. Der konservative Ex-Staatschef kündigte nach seiner Freilassung an, seine „Unschuld beweisen“ zu wollen.