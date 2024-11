Seit fast einem Jahr steht der Kiosk beim Fernsehturm leer, seit Waldo Weathers ihn als Pächter verlassen hat. Die Stuttgarter Kickers wollen den früheren Grill übernehmen und unterverpachten. Das Interesse von Gastronomen an diesem Objekt ist groß.

„Soul-Snacks“ steht noch über dem Fenster, aus dem der Musiker Waldo Weather und seine Lebensgefährtin Daniela Merz bei ihrem Imbiss die Kunden mit Pommes, Currywurst und Bier versorgt haben. Ende vergangenen Jahres war Schluss damit. Mit den Umsätzen war das Paar nicht mehr zufrieden.

Für Staunen in der Musikszene hatte 2018 die Nachricht gesorgt, als der frühere Saxofonist von James Brown auf seine alte Tagen mit knapp 70 Jahren als Gastronom neu gestartet war. Doch dann kamen Corona, die gestiegenen Energiekosten und die Rückkehr zur Umsatzsteuer auf 19 Prozent – Weather und Merz kündigten bei der Familie des früheren Formel-1-Managers Willi Weber, die das kioskähnliche Häuschen unterverpachtet hatte. Nun steht der frühere Grill seit fast einem Jahr leer.

Daniela Merz und Waldo Weathers haben den Kiosk beim Fernsehturm fünf Jahre lang betrieben und Ende 2023 geschlossen.

Bekannte Gastronomen haben sich beworben

Nun endlich tut sich etwas. Jürgen Kindler, Mitglied des Präsidiums, bestätigt die Informationen unserer Zeitung, wonach die Stuttgarter Kickers den Kiosk übernehmen wollen. Die Stadt Stuttgart, der die Immobilie gehört, habe ein entsprechendes Angebot unterbreitet, sagt er. Bisher was das städtische Liegenschaftsamt für die Pacht zuständig. Die Verantwortung ging nun an das Sportamt im Rathaus über, das die vertragliche Verbindung zur Familie Weber aufgehoben hat und dem Degerlocher Traditionsverein nun die Aufgabe überträgt, für den Betrieb des Kiosk ganz in der Nähe des Gazi-Stadions zu sorgen.

Das Interesse an der Liegenschaft ist sehr groß. Etliche Gastronomen haben sich bereits bei den Stuttgarter Kickers beworben, um als Unterpächter zum Zug zu kommen. „Noch ist die Entscheidung nicht gefallen“, sagt Jürgen Kindler. Er bestätigt, dass Wirte von der Waldau ein weiteres Standbein in die frühere Imbissstation setzen wollen. „Es muss viel investiert und saniert werden“, betont Kindler. Aus dem Häuschen solle ein Fußballfantreff werden.

Beworben haben sich nach unseren Informationen unter anderem Dennis Shipley vom Leonhardts im Fernsehturm, Tobias Meyer vom Waldauerle sowie Michael Franke vom Ferdinand, dessen Werbeplakat nun am Kiosk hängt.