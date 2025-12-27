Kai Havertz steht nach seiner Knie-OP kurz vor dem Comeback beim FC Arsenal. Trainer Mikel Arteta lobt den deutschen Fußball-Nationalspieler, der beim DFB schon sehr lange vermisst wird.

dpa 27.12.2025 - 10:18 Uhr

London - Fußball-Nationalspieler Kai Havertz steht nach langer Verletzungspause kurz vor seinem Comeback beim FC Arsenal. "Er war schon ziemlich nah dran, und es ist nur noch eine Frage von Tagen", sagte Cheftrainer Mikel Arteta vor dem heutigen Premier-League-Heimspiel der Nordlondoner gegen Brighton & Hove Albion (16.00 Uhr). Der 26 Jahre alte Havertz war Ende August am rechten Knie operiert worden. Sein bislang letztes Spiel bestritt er am ersten Spieltag gegen Manchester United (1:0).