Bei einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 74-Jährigen ist ein 59 Jahre alter Radfahrer am Freitag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 74 Jahre alte Mazda-Fahrerin gegen 14.40 Uhr vom Fahrbahnrand auf die Talstraße einfahren und übersah laut Angaben der Polizei hierbei einen 59-jährigen Rennradfahrer, der die Straße entlangfuhr.

Lesen Sie auch

Radfahrer schwer verletzt

Der Radfahrer stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Mazda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.