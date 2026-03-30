Jahrelang musste Hit-Sängerin Céline Dion auf Konzerte verzichten. Sie machte eine seltene Erkrankung und ihren Kampf dagegen öffentlich. Nun will sie zurück auf die große Bühne.
30.03.2026 - 21:52 Uhr
Nach einer jahrelangen krankheitsbedingten Konzertpause hat Superstar Céline Dion ein Bühnen-Comeback angekündigt. „Dieses Jahr bekomme ich das schönste Geschenk meines Lebens“, sagte die „My Heart Will Go On“-Sängerin an ihrem 58. Geburtstag in einem auf Instagram veröffentlichten Video. „Ich bekomme die Möglichkeit, euch zu sehen und wieder für euch zu performen, ab September in Paris.“