Seit Tagen wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Hitsängerin Céline Dion will nach langer Krankheitspause wieder Konzerte spielen. Kommt bald auch neue Musik von ihr?

Paris - Jahrelang mussten Superstar Céline Dion und ihre Fans auf ein Bühnen-Comeback warten, nun stehen im Herbst zehn Konzerte an. An ihrem 58. Geburtstag verkündete Dion unter großem Tamtam auf den sozialen Medien und mit einer Lichtshow am Pariser Eiffelturm ihre Rückkehr. "Willkommen zurück", schrieben begeisterte Anhänger der kanadischen Musikdiva online. Manche sorgten sich aber auch bereits um einen möglicherweise stressigen Ticketvorverkauf mit riesigem Ansturm.

"Bin aufgeregt, natürlich ein bisschen nervös" Immer wieder hatte die am Stiff-Person-Syndrom leidende Dion in der Vergangenheit betont, auf die Bühne zurückkehren zu wollen. Nun wird sie im Herbst zehn Konzerte in der Pariser La Défense Arena geben. Los geht es am 12. September. Das letzte Konzert in der bis zu 45.000 Menschen fassenden Halle ist am 14. Oktober geplant. "Ich fühle mich gut, ich bin stark, ich bin aufgeregt, natürlich ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen sehr dankbar!", sagte Dion. "Ich kann es nicht erwarten, euch wiederzusehen."

2022 hatte Dion ihre Krankheit öffentlich gemacht und war seitdem nur noch selten auf der Bühne aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab. Deshalb hatte die "My Heart Will Go On"-Sängerin alle für 2023 und 2024 geplanten Termine ihrer "Courage World Tour" in Europa abgesagt. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris hatte sie zum ersten Mal seit 2020 wieder öffentlich gesungen. Dass ihre Rückkehr auf die Konzertbühne nun am Eiffelturm angekündigt wurde, ist entsprechend symbolträchtig.

Kommen neue Lieder?

Nach Informationen der französischen Zeitung "Le Parisien" können sich Fans aber nicht nur auf Konzerte, sondern auch auf neue Musik von Dion freuen. Schon Mitte April soll ein erstes Lied erscheinen, weitere sollen bis zum Herbst folgen. Darunter soll auch ein Stück sein, das der berühmte französische Komponist Jean-Jacques Goldmann geschrieben hat. Dion und er sangen gemeinsam das 1995 erschienene "J'Irai Où Tu Iras" - in Frankreich einer ihrer größten Hits. Auch weitere Lieder schrieb Goldmann für die Frankokanadierin bereits.

Mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben weltweit gehört Dion zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation. Entsprechend könnten die ersten Konzerte der Sängerin seit Jahren einiges Geld nach Frankreich bringen, etwa weil Fans Hotelübernachtungen buchen, in Restaurants einkehren und den Konzertbesuch vielleicht noch mit einem Urlaub in Frankreich verbinden. Durch französische Medien kursierte zuletzt die Ziffer von einer Milliarde Euro, die die Konzertreihe dem Land einbringen könnte.