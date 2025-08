Mehr als einen Monat nach dem Krieg mit Israel hat der Iran die Gründung eines neuen Regierungsgremiums zur Stärkung der militärischen Kapazitäten des Landes beschlossen. Wie das iranische Staatsfernsehen am Sonntag berichtete, beschloss der Oberste Nationale Sicherheitsrat die Einrichtung eines Nationalen Verteidigungsrats. Das neue Gremium soll demnach von Präsident Massud Peseschkian geleitet werden, ihm sollen mehrere Minister sowie oberste Militärbefehlshaber angehören.

Aufgabe des Verteidigungsrats werde es sein, "die Verteidigungsstrategien zu überprüfen" und "die Fähigkeiten von Irans Streitkräften zu erweitern", meldete das Staatsfernsehen.

USA bombardierten iranische Atomanlagen

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und dort tagelang insbesondere Atom- und Militäranlagen bombardiert. Der Iran griff Israel daraufhin mit Raketen und Drohnen an. Die USA schalteten sich schließlich an der Seite Israels in den Krieg ein und bombardierten die iranischen Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan. Am 24. Juni trat dann eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft.

Nach offiziellen Angaben beider Länder wurden in dem zwölftägigen Krieg mehr als tausend Menschen im Iran und 29 Menschen in Israel getötet.