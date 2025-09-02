Der TikToker Alper Doruk hatte Frank Nopper kritisiert, gesagt, er selbst würde den Job als OB von Stuttgart anders machen. Nun durfte er sich als Praktikant im Rathaus beweisen.

Rückbau von Fahrradwegen, Entfernen „überflüssiger“ Blitzer und „einfach Tag und Nacht bauen“, damit Stuttgart 21 schneller fertig wird: Der TikToker Alper Doruk („a1per.drk46“) hatte sich in einem provokanten Video eine Liste zurecht gelegt, was er seiner Ansicht nach alles anders und besser machen würde, wäre er der Oberbürgermeister von Stuttgart.

Frank Nopper – tatsächlicher Oberbürgermeister der Landeshauptstadt – reagierte auf das Video, das inzwischen mehr als 290.000 Aufrufe hat, und lud Doruk für ein Kurzpraktikum ins Rathaus ein. Nun folgte der 25 Jahre alte TikToker der Einladung.

TikToker fragt Nopper: „Haben Sie schon einmal Shisha geraucht?“

Wie ein neues TikTok-Video der Stadt Stuttgart zeigt, durfte Doruk den Mann, den er in seinem Video kritisiert hatte, einen Nachmittag lang begleiten.

Dafür streifte er sich einen grauen Anzug über und wurde von Nopper in dessen Büro empfangen. Zunächst durfte Doruk den Stuttgarter Oberbürgermeister im persönlichen Gespräch mit Fragen löchern. Was ihn offenbar sehr interessierte: „Haben Sie schon mal Shisha geraucht?“ Die Antwort Noppers sowie weitere Fragen werden im Video nicht gezeigt.

Gemeinsamer Besuch beim Summer Science Camp in Stuttgart

Nach der Fragerunde ging es für Doruk und seinen Interimschef Nopper zu einem Termin beim Summer Science Camp in Stuttgart-Ost, ein Ferienprogramm für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche. Gemeinsam versuchten sie sich beim Löten und posierten für die Kameras.

Anschließend, so heißt es im Video, ging es für Doruk und Nopper wieder zurück ins Rathaus, wo „jede Menge Arbeit wartet“. Details zeigt die Stadt Stuttgart nicht, kündigt aber ein zweites Video mit Praktikant Doruk an. Möglicherweise klärt sich darin auch die Frage, ob Stuttgarts Oberbürgermeister schon einmal Shisha geraucht hat.