Der TikToker Alper Doruk hatte Frank Nopper kritisiert, gesagt, er selbst würde den Job als OB von Stuttgart anders machen. Nun durfte er sich als Praktikant im Rathaus beweisen.
02.09.2025 - 10:52 Uhr
Rückbau von Fahrradwegen, Entfernen „überflüssiger“ Blitzer und „einfach Tag und Nacht bauen“, damit Stuttgart 21 schneller fertig wird: Der TikToker Alper Doruk („a1per.drk46“) hatte sich in einem provokanten Video eine Liste zurecht gelegt, was er seiner Ansicht nach alles anders und besser machen würde, wäre er der Oberbürgermeister von Stuttgart.