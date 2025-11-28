Die deutschen Handballerinnen wollen bei der Heim-WM für ihre Sportart werben. Im Free-TV sind die Spiele aber frühestens ab dem Viertelfinale zu sehen. Der Verband ist verstimmt.
28.11.2025 - 08:02 Uhr
Vordem zweiten WM-Auftritt der deutschen Handballerinnen haben ARD und ZDF die heftige Kritik von DHB-Präsident Andreas Michelmann am Free-TV-Blackout in der Vor- und Hauptrunde des Heim-Turniers zurückgewiesen. Michelmann hatte es als „Schande“ bezeichnet, dass die öffentlich-rechtlichen Sender erst ab dem Viertelfinale in die Live-Berichterstattung einsteigen.