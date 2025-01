Der Druck wurde immer größer: Nach Kritik von Kulturschaffenden an Thilo Mischke darf er nun doch nicht die ARD-Kultursendung „ttt“ moderieren.

red/dpa 04.01.2025 - 12:36 Uhr

Thilo Mischke wird doch nicht Moderator des ARD-Kulturmagazins „ttt - titel, thesen, temperamente“. Die öffentlich-rechtliche ARD teilte zur Begründung mit, die in den vergangenen Tagen entstandene „heftige Diskussion um die Personalie Thilo Mischke überschattet die für uns zentralen und relevanten Themen, die wir mit der Sendung und Marke „ttt“ transportieren und gemeinsam mit der Community diskutieren möchten so, dass dies nicht mehr möglich ist“. Zuerst berichtete die „Süddeutsche Zeitung“. Zuletzt hatte sich Kritik an dem Journalisten wegen dessen früherer Autorentätigkeit gemehrt.