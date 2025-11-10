Nach der geplatzten Aktion am Freitag ist die 20 Meter hohe Weißtanne am Schlossplatz nun aufgestellt. Wer die Panne zu verantworten hat und wer die Mehrkosten trägt.
10.11.2025 - 12:07 Uhr
Im zweiten Versuch hat es nun geklappt. Der große Weihnachtsbaum steht seit Montagfrüh in der Fußgängerzone am Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt. Was am vergangenen Freitag noch kurzfristig abgeblasen werden musste, ist am Montag noch vor der Morgendämmerung um 6.30 Uhr über die Bühne gegangen. „Aus logistischen Gründen ist das in aller Herrgottsfrühe geschehen“, so Dennis Hamann von der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart.