Nach dem Länderspiel in Stuttgart-Bad Cannstatt will ein 54-Jähriger das Parkhaus verlassen. Als sich ein BMW vor ihm einordnet, hupt er – und fährt mehrfach auf das Auto.
31.03.2026 - 11:35 Uhr
Ein 54-Jähriger ist offenbar in der Nacht zum Dienstag nach dem Fußballländerspiel im Parkhaus des Carl-Benz-Centers mit seinem Mercedes mehrfach auf ein anderes Auto aufgefahren und anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich der Mann mit seinem Mercedes und ein 25-Jähriger in einem BMW auf der Parkebene eins und wollten ausfahren. Der 25-Jährige soll sich dabei mit seinem BMW vor dem Mercedes eingeordnet haben.