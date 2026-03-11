Nach Landtagswahl: Die SPD wird gebraucht wie noch nie

Wenn Grüne und CDU Sperenzchen machen, könnten sie sich bald wundern. Noch lebt die SPD, und die FDP kann wiederkommen, kommentiert Reiner Ruf.

Der Gedanke entbehrt nicht der Ironie: Die SPD im Landtag ist so schwach wie nie, und doch wird sie gebraucht wie nie. Jedenfalls wächst ihr als einzig verbliebene seriöse Oppositionskraft eine bedeutsame Rolle zu. Mangels Alternative ist davon auszugehen, dass es zu einer grün-schwarzen Koalition kommt. So aber, wie sich die CDU derzeit anstellt, steht keine stabile Regierung in Aussicht, die beiden Beteiligten – von Partnern kann bei dem Gehabe keine Rede sein – werden sich scharf beobachten und gegenseitig nichts gönnen. Eine enge Zusammenarbeit ist nur dort zu erwarten, wo es um die Verteilung von Pfründen geht. Das hat schon in den zurückliegenden grün-schwarzen Jahren bestens funktioniert.