Es ist soweit: Grüne und CDU gehen in die entscheidende Phase der Regierungsbildung. Einiges ist bereits festgezurrt worden. Worauf es jetzt noch ankommt.
15.04.2026 - 11:24 Uhr
Fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl nehmen Grüne und CDU in Baden-Württemberg offiziell Koalitionsverhandlungen zur Fortsetzung der grün-schwarzen Landesregierung auf. Am Nachmittag treffen sich Parteikreisen zufolge Grünen-Politiker Cem Özdemir und CDU-Landeschef Manuel Hagel mit den Leitern der 14 Facharbeitsgruppen in Stuttgart – der offizielle Auftakt der Koalitionsverhandlungen.