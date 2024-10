Parteigremien sollen über Sondierung in Sachsen entscheiden

Auf dem Weg zu einer neuen Regierung in Sachsen geht es einen Schritt weiter: Nach „Kennenlerngesprächen“ haben nun die Parteigremien von CDU, SPD und BSW das letzte Wort, ob es Sondierungen gibt.

red/dpa 16.10.2024 - 22:40 Uhr

In Sachsen sollen die Parteigremien von CDU, SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) über Sondierungen für eine Regierungsbildung entscheiden. Nach mehreren Gesprächen in Folge wollten Vertreter der Parteien noch keinen endgültigen Haken hinter die Entscheidung setzen, zunächst sollen die bisherigen Gespräche in den Vorständen bewertet werden.