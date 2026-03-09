Nach Landtagswahl Starke AfD in der Opposition: Jetzt kommt es auf eine stabile Mitte an
09.03.2026 - 11:11 Uhr
Hauchdünn haben die Grünen bei der Landtagswahl gesiegt. Ein halber Prozentpunkt bei den Zweitstimmen brachte ihnen den entscheidenden Vorsprung. Das erinnert an das Jahr 2011, als die Grünen zur Überraschung vieler knapp vor der SPD lagen. Doch hatte die Partei mit ihrem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann damals ein Mandat mehr errungen . Das ist dieses Mal anders. Grüne und CDU werden jeweils 56 Abgeordnete in den Landtag schicken können .