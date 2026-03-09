 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Starke AfD in der Opposition: Jetzt kommt es auf eine stabile Mitte an

Nach Landtagswahl Starke AfD in der Opposition: Jetzt kommt es auf eine stabile Mitte an

Nach Landtagswahl: Starke AfD in der Opposition: Jetzt kommt es auf eine stabile Mitte an
1
Bei der Landespressekonferenz am Wahlabend übten Cem Özdemir und Manuel Hagel schon einmal, gemeinsam auf der Regierungsbank zu sitzen. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen

Die CDU darf sich nicht viel Zeit nehmen, um Wunden zu lecken. Mit einer starken AfD in der Opposition kommt es mehr denn je auf eine stabile Mitte an, kommentiert Annika Grah.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Hauchdünn haben die Grünen bei der Landtagswahl gesiegt. Ein halber Prozentpunkt bei den Zweitstimmen brachte ihnen den entscheidenden Vorsprung. Das erinnert an das Jahr 2011, als die Grünen zur Überraschung vieler knapp vor der SPD lagen. Doch hatte die Partei mit ihrem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann damals ein Mandat mehr errungen . Das ist dieses Mal anders. Grüne und CDU werden jeweils 56 Abgeordnete in den Landtag schicken können .

 

Die CDU ist eigentlich in einer starken Position

Das macht die anstehenden Verhandlungen zwischen CDU und Grünen nicht einfacher. Denn obwohl CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel von einer Niederlage spricht und es sich für die meisten Christdemokraten auch so anfühlen dürfte, haben sie mit 29,7 Prozent ein starkes Ergebnis eingefahren. Ihr bestes seit 2011, wohlgemerkt. Nun lässt d ie CDU die Muskeln spielen. Das lässt sich aus den Überlegungen in den Reihen der CDU, die Amtszeit des Ministerpräsidenten aufzuteilen, herauslesen.

Dem Wahlsieger Cem Özdemir ist das bewusst. Deshalb reichte er der CDU die Hand, noch bevor das Ergebnis feststand. Schon früh am Wahlabend sprach er von einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Auch Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz betonte, dass hier zwei gleich starke Partner zusammenfinden würden.

Die CDU braucht noch Zeit

Dafür, auch das wurde am Wahlabend klar, braucht die CDU noch Zeit. Manuel Hagel gratulierte Özdemir zwar früh und sieht den Auftrag der Regierungsbildung klar bei den Grünen. Doch die geballte Faust in der Tasche war unüberseh- und der Frust unüberhörbar. Der Ärger über die „Rehaugen“-Affäre hat Spuren hinterlassen.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl: Grüne feiern Özdemir für Aufholjagd

Landtagswahl Grüne feiern Özdemir für Aufholjagd

Was niemand erwartet hat, scheint den Grünen bei dieser Landtagswahl geglückt. Mit dem Spitzenkandidaten Cem Özdemir haben sie eine extreme Aufholjagd hingelegt.

Aber diese Episode müssen die Christdemokraten nun überwinden. Denn der Landtag von Baden-Württemberg wird anders aussehen, als es Grüne und CDU bislang gewohnt waren. Die Opposition besteht neben einer deutlich dezimierten SPD nur noch aus der vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachteten AfD. Es wird mehr denn je auf eine starke Mitte ankommen, wenn Grüne und CDU der AfD nicht noch mehr Nahrung liefern wollen. Nicht ohne Grund lautete der Tenor der Rechtspopulisten im Wahlkampf: Warum habt ihr das, was ihr versprecht, nicht schon längst umgesetzt?

Es kommt mehr denn je auf eine starke Mitte an

Die CDU kann sich einen Koalitionsvertrag mit den Grünen angesichts ihres starken Ergebnisses teuer abkaufen lassen. Aber für Befindlichkeiten und verletzte Gefühle gibt es in dieser Lage keinen Raum.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl Baden-Württemberg: Wo Grüne, CDU und AfD im Land triumphieren – die Analyse

Landtagswahl Baden-Württemberg Wo Grüne, CDU und AfD im Land triumphieren – die Analyse

In der Fläche bleibt Baden-Württemberg ein CDU-Land. Doch in mehr als 200 Kommunen triumphieren die Grünen bei der Landtagswahl, in 35 die AfD – und in einer gar niemand.

Die persönlichen Angriffe und Drohungen gegen Manuel Hagel und seine Familie mögen neu für ihn gewesen sein, und sie sind unentschuldbar. Aber für den Mob im Netz die Grünen-Spitze verantwortlich zu machen, geht zu weit. Grünenpolitiker wie Finanzminister Danyal Bayaz und selbstverständlich auch Spitzenkandidat Cem Özdemir sind seit Jahren Ziel von Hass und Hetze im Netz. Umgekehrt tat die CDU nicht immer alles dafür, die Wogen glätten – etwa nach dem aus dem Ruder gelaufenen Aschermittwoch in Biberach.

Von Manuel Hagel ist Führungsstärke gefragt

Manuel Hagel muss in dieser Situation nicht nur Führungsstärke beweisen, sondern auch charakterliche Festigkeit. Den Grünen wiederum dürfte nach dem Siegestaumel am Wahlabend schnell klar werden, dass die Christdemokraten fast gleich stark sind wie sie. Es braucht jetzt einen gesunden Pragmatismus, damit in ein paar Wochen eine Landesregierung aufgestellt ist, die dann auch schnell funktioniert. Die Herausforderungen, vor denen das Land steht, sind riesengroß. Wochenlange Machtspiele sind fehl am Platz , denn an einer Sache darf kein Zweifel aufkommen: Es geht in allererster Linie um Baden-Württemberg – und nicht um die Partei.

Weitere Themen

Nach Landtagswahl im Südwesten: Merz gibt FDP verloren - „wird keine Rolle mehr spielen“

Nach Landtagswahl im Südwesten Merz gibt FDP verloren - „wird keine Rolle mehr spielen“

Die FDP war einmal der Lieblingskoalitionspartner der CDU. Doch nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg erklärt CDU-Chef Merz die Liberalen für politisch tot.
Analyse zur Landtagswahl: Grüne punkten auch bei Senioren

Analyse zur Landtagswahl Grüne punkten auch bei Senioren

Wer wählte wen und warum? Die Baden-Württemberger zeigen sich bei dieser Landtagswahl politisch recht beweglich. Und: Viele Nichtwähler lassen sich zur Stimmabgabe motivieren.
Von Rainer Pörtner
Landtagswahl in Baden-Württemberg: So haben junge Leute im Südwesten gewählt

Landtagswahl in Baden-Württemberg So haben junge Leute im Südwesten gewählt

Erstmals durften 16- und 17-Jährige bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg abstimmen. Aber haben junge Menschen wirklich anders gewählt als die restlichen Wähler?
Landtagwahl Baden-Württemberg - Newsticker, Hochrechnung, Ergebnisse

Landtagswahl Baden-Württemberg Newsblog: Özdemir nennt Vorschlag für geteilte Amtszeit „Quatsch“

Spannung bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg: Die Grünen haben die Wahl knapp für sich entschieden. Wir berichten in diesem Newsblog über aktuelle Entwicklungen.
Landtagswahl Baden-Württemberg: Palmer als Minister? Tübingens OB hält sich alle Optionen offen

Landtagswahl Baden-Württemberg Palmer als Minister? Tübingens OB hält sich alle Optionen offen

Eine der spannendsten Fragen nach Özdemirs Wahlsieg bei der Landtagswahl lautet: Wird Boris Palmer in der neuen Landesregierung eine Rolle spielen? Das sagt Tübingens OB dazu.
Von Sascha Maier
Opposition im Landtag: Das Wahlergebnis – ein Kollateralschaden für die Demokratie

Opposition im Landtag Das Wahlergebnis – ein Kollateralschaden für die Demokratie

Die FDP fliegt aus dem Parlament, die SPD ist dezimiert, nur die AfD triumphiert. Grün-Schwarz verfügt über eine verfassungsändernde Mehrheit.
Von Reiner Ruf
Karlsruhe: Linke Parolen an Fassade von Schule gesprüht

Karlsruhe Linke Parolen an Fassade von Schule gesprüht

Aktivistinnen beschmieren in Karlsruhe Fassaden mit Schriftzügen wie „Free Gaza“. Zeugen beobachten die Gruppe und rufen die Polizei.
Regierungsbildung nach Landtagswahl: Wer nach der Wahl wichtig wird

Regierungsbildung nach Landtagswahl Wer nach der Wahl wichtig wird

Noch ist es zu früh für eine Kabinettsbildung. Doch es kursieren schon Namen und es lohnt ein Blick auf die Vertreter von CDU und Grünen, die jetzt eingebunden sind.
Von Annika Grah und Bärbel Krauß
Landtagswahl BW 2026: Die Landtagswahl in BW – alle Gemeinden analysiert

Landtagswahl BW 2026 Die Landtagswahl in BW – alle Gemeinden analysiert

Wir analysieren alle 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg. Welche Ergebnisse der Landtagswahl fallen vor Ort auf? Mit einem Klick gelangen Sie zu den detaillierten Werten.
Von Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec und Chiara Sterk
Künftig 157 Abgeordnete: Landtag wird so groß wie nie – aber nicht XXL

Künftig 157 Abgeordnete Landtag wird so groß wie nie – aber nicht XXL

Bis zu 220 Abgeordnete waren befürchtet worden, nun werden es 157, so viele wie nie. Warum das Szenario eines XXL-Parlaments nicht eintrat – aber weiterhin drohen könnte.
Von Andreas Müller
Weitere Artikel zu CDU Bündnis 90/Die Grünen Kommentar Cem Özdemir Landtagswahl
 
 