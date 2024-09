Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gab es am Sonntagabend in Leipzig und Erfurt Protestzüge gegen einen Rechtsruck und die AfD. In Erfurt versammelten sich etwa 500 Demonstranten aus dem linken Spektrum am Landtag.

red/epd 01.09.2024 - 22:47 Uhr

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben in Leipzig und Erfurt am Sonntagabend jeweils Hunderte Menschen gegen einen Rechtsruck und die AfD protestiert. In Erfurt versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 500 Demonstranten aus dem linken Spektrum am Landtag. Angemeldet hatte den Protest unter dem Motto „Konsequent Antifaschistisch“ das Bündnis „Auf die Plätze“. Später zogen die Demonstranten um die Altstadt. Dabei hatten sich laut Polizei auch einzelne Demonstranten vorübergehend vermummt.