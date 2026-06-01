Jahrelang konnte Superstar Céline Dion nicht auf der großen Bühne stehen und Konzerte geben. Ihr Comeback soll nun größer ausfallen als geplant.

dpa 01.06.2026 - 10:26 Uhr

Paris - Weltstar Céline Dion hat nach jahrelanger Konzertpause weitere Auftritte angekündigt. Auch im Mai 2027 will die Kanadierin in der La Défense Arena bei Paris singen - nach Angaben ihres Managements, um dem großen Interesse der Fans nachzukommen, die sich für den Vorverkauf für das Bühnen-Comeback in diesem Herbst registriert hatten.