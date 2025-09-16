Ein technischer Defekt soll den Lkw-Brand auf der A8 bei Pforzheim ausgelöst haben. Einen Tag nach dem Vorfall wird die Sperre in Richtung Karlsruhe wieder aufgehoben.

red/dpa/lsw 16.09.2025 - 16:05 Uhr

Nach dem Brand eines mit Fahrzeugen beladenen Lastwagens ist die Autobahn 8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe wieder befahrbar. Der zuvor beschädigte Fahrbahnbelag sei nun erneuert, sagte eine Polizeisprecherin. Auf dem Whatsapp-Kanal der Polizei hieß es am Nachmittag: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können: Die Sperrung der A8 ist beendet!“