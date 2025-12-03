 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Die Landes-CDU lässt das Logo von Huawei löschen

Nach Manuel Hagels Auftritt Die Landes-CDU lässt das Logo von Huawei löschen

Nach Manuel Hagels Auftritt: Die Landes-CDU lässt das Logo von Huawei löschen
1
In Deutschland skeptisch beäugt: Huawei Foto: dpa

In der Absage an den chinesischen Technologiekonzern sind sich Manuel Hagel und Cem Özdemir einig. Der CDU-Chef tilgt nun die Erinnerung daran, dass das einmal anders war.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Es war ein Thema, mit dem Manuel Hagel kürzlich bei einer Podiumsdiskussion des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) punkten konnte. Als es um den milliardenschweren Ausbau des Stromnetzes ging, machte der CDU-Spitzenkandidat eine klare Ansage. „Ein chinesisches Unternehmen hat in der kritischen Infrastruktur des Landes nichts zu suchen“, betonte er mit Blick auf den in Deutschland skeptisch beäugten Technologiekonzern Huawei. Darum müssten sich das Land mit seinem Energiekonzern EnBW und weiteren Partnern selber kümmern.

 

Der Grünen-Kontrahent Cem Özdemir pflichtete Hagel bei. Bei ihm renne er mit dieser Forderung offene Türen ein. „Dann wäre es natürlich auch gut“, fügte er süffisant hinzu, „wenn man seine Parteitage nicht von Huawei sponsern lässt“. Der CDU-Vormann wirkte kurz überrascht, dann wandte sich die Runde anderen Themen zu.

Die Korrektur wird nicht kenntlich gemacht

Doch der kleine Wortwechsel im November hatte ein Nachspiel, wie sich jetzt herausstellt. Auf der Webseite der Landes-CDU wurde der Hinweis auf den Sponsor Huawei eilends getilgt. Bis dahin stand er noch an erster Stelle der Unterstützer für den – wegen Corona digitalen – Landesparteitag im Januar 2021. Übrig blieben nur noch die anderen, unverfänglichen Geldgeber wie die Debeka-Finanzgruppe, die baden-württembergische Bauwirtschaft oder der Fondsanbieter Union Investment. Kenntlich gemacht wurde die Korrektur nicht.

Unsere Empfehlung für Sie

Geldgeber für Parteitag: Der Ärger der Landes-CDU mit dem Sponsor Huawei

Geldgeber für Parteitag Der Ärger der Landes-CDU mit dem Sponsor Huawei

Mächtig stolz ist die Südwest-CDU auf ihren ersten digitalen Parteitag. Doch einer der Sponsoren bringt ihr nun kritische Kommentare ein: Huawei, der mit viel Misstrauen beäugte chinesische Technologiekonzern.

Die späte Reaktion erstaunt, denn schon 2021 hatte es Wirbel um den umstrittenen Sponsor gegeben. Einen „niedrigen vierstelligen Betrag“ hatte Huawei nach offiziellen Angaben zu dem fast 200 000 Euro teuren digitalen Treffen beigesteuert. Dafür durfte der deutsche Ableger des privaten, aber als staatsnah geltenden Konzerns sein Logo samt hinterlegten Informationen auf der Homepages des Parteitags präsentieren.

Schon 2021 gab es scharfe Kritik von Grünen

Prompt entstand eine für den damaligen CDU-Landeschef und Digitalminister Thomas Strobl peinliche Diskussion. Vor allem Grüne geißelten die Wahl des Sponsors als instinktlos. „Wie fühlt sich das an, wenn man sich den Parteitag von einer Firma bezahlen lässt, die gemeinsame Sache mit einem der repressivsten Regime der Welt macht?“, fragte Özdemir damals noch als Bundestagsabgeordneter. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) zitierte genüsslich aus einem Bericht, in dem Strobl sich von Chinas Datensammelwut abgrenzt: „Das hat mit unserem Menschenbild nichts zu tun, weil es die Bürger zu Nummern reduziert.“ Der Landeschef habe mit der Wahl der Sponsoren nichts zu tun, versicherte die CDU damals, das obliege der „operativen Leitung“. Damaliger Generalsekretär: Manuel Hagel.

Gleich nach dem Parteitag, sagt eine CDU-Sprecherin heute, sei in den Gremien entschieden worden, fortan auf das Geld von Huawei zu verzichten. Damit schien die Sache erledigt. Im Zuge der aktuellen Diskussion habe man nun festgestellt, dass der Konzern auf der Internetseite zum Parteitag nach wie vor aufgeführt war. Durch den Sponsoring-Vertrag ergebe sich jedoch „kein Anspruch auf eine dauerhafte Darstellung des Logos“, daher die Löschung.

Von Huawei Deutschland war dazu nur eine eingeschränkte Auskunft zu erhalten. Da damals verantwortliche Mitarbeiter inzwischen anderswo tätig seien, so ein Sprecher, könne man „die Aktivitäten aus dem Jahr 2021 mittlerweile nicht mehr ohne Weiteres nachvollziehen“.

Weitere Themen

Streaminganbieter: Rap regiert Spotify-Charts: Jazeek in Baden-Württemberg vorn

Streaminganbieter Rap regiert Spotify-Charts: Jazeek in Baden-Württemberg vorn

Nutzer des Musik-Streaminganbieters Spotify können ab heute wieder mit der Funktion „Wrapped“ ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.
Wahlkampf in Baden-Württemberg: Bibertheater mit Nebenwirkung

Wahlkampf in Baden-Württemberg Bibertheater mit Nebenwirkung

Die Biber-Debatte ist ein Wahlkampfmanöver, das am ehesten der AfD nutzt, meint Bärbel Krauß.
Von Bärbel Krauß
Pforzheim: Nach Polizisten gespuckt und getreten – drei Beamte verletzt

Pforzheim Nach Polizisten gespuckt und getreten – drei Beamte verletzt

Ein Mann und eine Frau schlagen in Pforzheim auf ein Quad ein. Die Polizei kommt – und wird selbst zur Zielscheibe.
Obersulm im Kreis Heilbronn: 26-Jähriger tanzt auf Gleisen – Notbremsung

Obersulm im Kreis Heilbronn 26-Jähriger tanzt auf Gleisen – Notbremsung

Ein 26-Jähriger befindet sich am Dienstag im Gleisbereich der S-Bahn in Obersulm und tanzt. Der Lokführer reagiert geistesgegenwärtig.
Von Matthias Kapaun
Landkreis Calw: Unbekannte erbeuten sechsstellige Summe aus Bankautomat

Landkreis Calw Unbekannte erbeuten sechsstellige Summe aus Bankautomat

Diebe dringen nachts in ein Calwer Bankgebäude ein und nehmen sich einen Automaten vor. Wie sie zu ihrer Beute gekommen sind.
Nordschwarzwald: Sechs Luchse im Land sesshaft – „Portus“ seit einem Jahr da

Nordschwarzwald Sechs Luchse im Land sesshaft – „Portus“ seit einem Jahr da

Er war erst im Südschwarzwald und dann in den Wäldern rund um Pforzheim unterwegs: Der männliche Luchs „Portus“ ist seit November 2024 in Baden-Württemberg.
Nachtragshaushalt: Grün-Schwarz setzt Schwerpunkt bei Investitionen in Kommunen

Nachtragshaushalt Grün-Schwarz setzt Schwerpunkt bei Investitionen in Kommunen

Im Land werden 8,7 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen an die Kommunen weiter geleitet. Grün-Schwarz sagt, das sei spitze. SPD und FDP finden, es hätte mehr sein dürfen.
Landtag in Stuttgart: „Einmal kurz die Fresse halten“ - Entgleisung von AfD-Mann

Landtag in Stuttgart „Einmal kurz die Fresse halten“ - Entgleisung von AfD-Mann

Zwischenrufe, Schreie, Störungen - dass bei Landtagsdebatten zum Haushalt mal die Emotionen hochkochen, ist nicht ungewöhnlich. Was ein AfD-Abgeordneter sich diesmal leistet, schon.
Rheinau im Ortenaukreis: Mutter rastet nach Busfahrt aus – Fahrer verletzt

Rheinau im Ortenaukreis Mutter rastet nach Busfahrt aus – Fahrer verletzt

Weil im Bus ein Kinderwagen in einer Kurve umkippt, gerät eine Mutter an der Endhaltestelle in Rage – und schlägt auf den Fahrer ein. Nun sucht die Polizei nach der Frau.
Rhein-Neckar-Kreis: Mann wird von Zug erfasst und stirbt

Rhein-Neckar-Kreis Mann wird von Zug erfasst und stirbt

Ein Mann steht in Heddesheim wohl auf dem falschen Bahnsteig. Er begeht eine riskante Aktion – und überlebt nicht.
Weitere Artikel zu CDU Parteitag Sponsor Netzausbau Exklusiv
 
 