Nach dem brutalen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte herrscht im Land eine angespannte Ruhe. Gleichzeitig wächst nach Drohungen von Trump die Sorge vor neuen Angriffen.
15.01.2026 - 06:41 Uhr
Nach dem brutalen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste wächst die Sorge vor einem militärischen Konflikt. Entwicklungen in der Region wie Warnungen diplomatischer Vertretungen, aber auch Maßnahmen des US-Militärs und Flugstreichungen lösten Befürchtungen aus, dass US-Präsident Donald Trump seine Drohungen gegen die politische Führung in Teheran wahr machen könnte.