Es ist der absolute Rekordtransfer des VfB Stuttgart. Für rund 90 Millionen wechselt Nick Woltemade zu Newcastle. Hier gibt es ein Video von seiner Ankunft.
29.08.2025 - 08:53 Uhr
Nun also doch! Nick Woltemade verlässt den VfB Stuttgart. Doch nicht zu den Bayern, und auch nicht für rund 65 Millionen Euro. Denn es war der Premier League-Club Newcastle United, der kurz vor Transferschluss beim VfB anklopfte – und es sollen gar insgesamt rund 90 Millionen Euro an den Neckar fließen – vorbehaltlich der Medizincheck am Freitag geht problemlos über die Bühne.