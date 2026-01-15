Nur wenige Verbraucher erwarten nach der Mehrwertsteuersenkung in Restaurants tatsächlich sinkende Preise. Trotzdem wollen viele in Zukunft öfter essen gehen.
15.01.2026 - 04:00 Uhr
Nürnberg - Die übergroße Mehrheit der Bundesbürger glaubt nicht daran, dass nach der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie jetzt auch die Preise sinken. Dennoch will fast jeder Vierte künftig häufiger essen gehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM).