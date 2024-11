Aus noch ungeklärte Ursache soll ein 46-Jähriger auf einen 35-Jährigen in Heilbronn eingestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Einen Tag später greift ihn die Polizei am Stuttgarter Hauptbahnhof auf.

Sebastian Winter 25.11.2024 - 11:41 Uhr

Weil er einen 35-Jährigen in Heilbronn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, wurde ein 46-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erfolgte die Festnahme bereits am 15. November, einen Tag nach der mutmaßlichen Tat.