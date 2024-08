Nach einem Messerangriff auf eine Mutter mit Kind im Zentrum von London ist ein 32-jähriger Mann des versuchten Mordes beschuldigt worden. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen.

red/AFP 13.08.2024 - 16:46 Uhr

Nach einem Messerangriff auf eine Mutter mit Kind im Zentrum von London ist ein 32-jähriger Mann des versuchten Mordes beschuldigt worden. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde in der britischen Hauptstadt am Dienstag einem Richter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Die nächste Gerichtsanhörung soll am 10. September stattfinden.