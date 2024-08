Drei Tote am Hochrhein - 19-Jähriger kommt vor Gericht

Im März soll ein junger Mann seine Eltern und seinen Bruder mit einem Messer getötet haben. Auch die Schwester wird schwer verletzt. Nun steht fest, wann das Verfahren gegen den 19-Jährigen beginnt.

red/dpa 22.08.2024 - 10:30 Uhr

Fünf Monate nach der Messerattacke mit drei Toten am Hochrhein muss sich der mutmaßliche Täter vor Gericht verantworten. Von Montag an verhandelt die große Jugendkammer gegen den 19-Jährigen - unter anderem wegen Totschlags in drei Fällen und versuchten Totschlags, wie eine Sprecherin des Landgerichts Waldshut-Tiengen mitteilte.