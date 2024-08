Nach tödlicher Attacke auf Polizisten Enge Freunde von Rouven Laur enttäuscht von der Politik

Der tödliche Messerangriff auf den Polizisten in Mannheim hat auch in der Politik für Rufe nach Konsequenzen aus der mutmaßlich islamistischen Tat gesorgt. Was bisher im Bundestag passiert ist, bezeichnen enge Freunde von Rouven Laur als verpasste Chance.