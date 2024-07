Kaum machte die Nachricht der verletzten Frau aus Sachsenheim die Runde, begannen wilde Spekulationen im Internet. Viele Äußerungen zeigen, wie eisig, aufbrausend und unmenschlich das gesellschaftliche Miteinander leider oft ist.

Emanuel Hege 18.07.2024 - 17:18 Uhr

Die Menschen in Sachsenheim und der Region sind schockiert wegen der Messerattacke am Mittwoch. Ein 52-jähriger Mann hat am helllichten Tag seine Frau auf dem Bahnhofsvorplatz mit einem Messer angegriffen, verletzte sie schwer und sich auch. Dass so eine abscheuliche Tat Emotionen hervorruft, ist klar. Es ist völlig verständlich, wenn Menschen Angst und Wut verspüren und wissen wollen, wie solche Taten gestoppt werden können.