Polizei erschießt Frau bei Messerangriff in Supermarkt

In München wird die Polizei wegen einer Körperverletzung alarmiert. Die Tatverdächtige wird in einem Supermarkt entdeckt. Dann eskaliert die Situation.

dpa 19.08.2024 - 20:40 Uhr

München - In einem Supermarkt in München ist am Abend eine Frau von der Polizei erschossen worden, nachdem sie die Einsatzkräfte mit dem Messer attackiert haben soll. Die Angreiferin sei noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.