Ein Kind wird aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und missbraucht. Ein Verdächtiger ist identifiziert, aber auf der Flucht. Warum sucht man nicht öffentlich mit einem Foto nach ihm?
15.08.2025 - 14:05 Uhr
Nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines Mädchens, das zuvor aus dem Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks Rust verschwand, will die Polizei vorerst nicht öffentlich mit einem Foto nach dem Verdächtigen fahnden. Dafür fehlten bisher die dazu notwendigen gesicherten Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher. Man müsse beispielsweise die Ergebnisse der Auswertung von Spuren abwarten.