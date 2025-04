Am 8. April wurde das Missbrauchsgutachten für das Bistum Würzburg präsentiert. Nun hat sich die Bistumsleitung ausführlich dazu geäußert. Bisher unbekannten Informationen will man nachgehen.

KNA 14.04.2025 - 12:26 Uhr

Knapp eine Woche nach Vorstellung eines Gutachtens zur sexualisierten Gewalt im Bistum Würzburg haben sich dessen Leitung und weitere Verantwortliche zu den Konsequenzen geäußert. So seien durch die Studie des Wiesbadener Rechtsanwalts Hendrik Schneider auch bisher unbekannte Informationen zu einem Fall ans Licht gekommen, sagte die Interventionsbeauftragte Kerstin Schüller am Montag vor Journalisten in Würzburg. Diesen solle nun nachgegangen werden; man habe bereits Einsicht in die Ermittlungsakte bei der zuständigen Staatsanwaltschaft beantragt.